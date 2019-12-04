محكمة سيدي امحمد.. وصول الوزيرة السابقة نورية زرهوني للمثول كمتهمة في قضية بايري

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محكمة سيدي امحمد.. وصول الوزيرة السابقة نورية زرهوني للمثول كمتهمة في قضية بايري
بقلم عبد الرحمان سالمي

وصلت، وزير السياحة السابقة نورية زرهوني، صبيحة اليوم الأربعاء، إلى محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة.

ويأتي تواجد زرهوني، حسب مصادر النهار اون لاين، في المحكمة كمتهمة في حالة إفراج، بعدة قضايا.

وتتابع الوزيرة، في قضية منح امتيازات للغير وتبديد المال العام، ومنح عقار لمحمد بايري في ولاية بومرداس، عندما كانت والية.

وستشرع اليوم الأربعاء، المحكمة في الجلسة ثانية، من محاكمة رؤوس الفساد بقضية مصانع تركيب السيارات.

للإشارة، تم تأجيل المحاكمة سابقا بطلب من هيئة الدفاع، بسبب عدم ملائمة الظروف.

أما المتهمون فيتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب.


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