محكمة سيدي امحمد: وضع قاصرين تحت إجراء الرقابة القضائية بتهم محاولة إضرام النار بغابات برج بوعريريج

.امر قاضي الاحداث بمحكمة سيدي امحمد عشية اليوم بالافراح عن الموقوفان القاصران كل من (م.د) و (ش.و) مع وضعهما تحت اجراء الرقابة القضائية .

الموقوفان تم توقيفهما من قبل عناصر الشرطة القضائية، وتتراوح اعمارهما ما بين 15 و 16 سنة تم ضبطهما في حالة تلبس. وهما يقومان بمحاولة إضرام النار في إحدى غابات ولاية برج بوعريريج.

وبعد توقيفهما من قبل عناصر الشرطة تم استرجاع هواتف نقالة كانت بحوزتهما ومن خلال معاينتها تم العثور على فيديوهات توثق عملية محاولة اضرام النار و بعد التحقيق معهما من قبل وكيل الجمهورية تم احالتهما على قاضي الاحداث بمحكمة سيدي امحمد الذي امر هذا الاخير بالافراج عنهما مع الامر بوضعهما تحت اجراء الرقابة القضائية بتهم تتعلق بمحاولة القيام بأفعال تخريبية و المساس بأمن الدولة و بث الرعب في اوساط السكان في جو إنعدام الامن من خلال الاعتداء المعنوي على الاشخاص

و جناية الحرق العمدي للموروث الغابي و جناية الاعتداء على المحيط بإدخال والقاء المادة من شأنها جعل صحة الانسان والحيوان والبيئة الطبيعية للخطر، كما امر قاضي الأحداث الموقوفان بأن يتوجهان الى محكمة برج بوعريريج كل 15 يوم من اجل الامضاء على سجل الحضور الى غاية استكمال التحقيق معهما .