محكمة سيدي امحمد.. 4 سنوات حبسا نافذا في حق مشعوذتين

أصدرت محكمة الجنح عشية اليوم حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذ ا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لمشعوذتان قاما بالنصب على 15 نسوة.

المشعوذتان في العقد الثالث من العمر تقطنان بولاية وهران نصبتا على الضحايا و وسلبتهن مبالغ مالية و مجوهرات بقيمة 2 مليار سنتيم عن طريق إستعمال السحر والشعودة بالشوارع

وكنت المشعوذتان ترش ضحاياهن بمحلول أبيض، يجعلهن يفقدن الوعي، بغية اقتيادهن إلى مساكنهن من اجل سلبهن المال والمجهورات.

وقائع القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة السابقة تعود الى شهر سبتمبر الماضي، بعدما أقدمتا المتهمتان على ترصد الضحايا بالطريق العمومي والأسواق الشعبية بالعاصمة.

وكانت العمليات تتم على مستوى بلدتي برج الكيفان و بلكور و باب الواد من أجل النصب عليهن بإستعمال السحر والشعودة.

وبعد الإلتقاء بهن يخبرن الضحايا بأنهن يعانين من السحر منذ سنوات، ويقمن برشهن بمحلول أبيض، يجعل الضحايا في حالة لا وعي تجعلهن يدلهن على مكان إقامتهن.

وبعد تسلل المتهمتان إلى مساكنهن يستوليان على مجواهرتهن وأموالهن وذلك بعد ممارسة طقوس السحر و الشعودة.

وحسب ما صرحت بعض الضحايا اثناء مثولهن امام هيئة المحكمة ان المتهمتان نصبتا عليهن، وسلبتهن أموالهن ومجوهراتهن حيث سلبتا إحداهن مبلغ 100 مليون سنتيم و مجوهرات بقيمة 120 مليون سنتيم .

فيما سلبت ثلاث شقيقات مجوهرات بقيمة 800 مليون سنتيم كما سلبتا ايضا أم وابنتيها الإثنين مجوهرات بقيمة مليار سنتيم.

و بعد استجواب المتهمتان من قبل قاضي الجلسةانكرا التهمة الموجهة إليهما،كما انكرا معرفتهما بالضحايا.

و صرحا انهما يقطنان بولاية وهران و لم يسبق لهما من قبل المجيء الى الجزائر العاصمة.

و للتذكير وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد سبق و ان التمس في حقهما تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذ ا و 100 الف دينار.

فيما قرر القاضي اليوم النطق بالحكم السالف ذكره مع إلزام المتهمتان بدفع تعويض لكل ضحية يقدر بقيمة 8 مليون دينار مع حرمانهما من حقوقهما المدنية لمدة 5 سنوات .

نجيبة سماي