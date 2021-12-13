محكمة سيدي امحمد.. 4 سنوات حبسا نافذا لوالي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة

أصدر قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف احكاما قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة. بعدما تمت متابعته في قضايا فساد.

وتتعلق قضايا الفساد المتابع فيها بمنح إمتيازات غير مستحقة للغير عن طريقة المنح العشوائي و الغير القانوني لأراضي البايلك لرجال الأعمال بولاية الجلفة. و التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

وأدانت المحكمة والي الجلفة السابق حمانة قنفاف والي الجلفة السابق بعقوبة 4 سنوات حبس و مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما أدانت مديرة وكالة عقارية (ب.ن) بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ و500 الف دج غرامة مالية نافذة. والبراءة للأمين العام السابق لولاية الجلفة والوالي المتقاعد (ح.م.ع ).

وأصدرت حكم البراءة لمدير الصناعة سابقا بولاية الجلفة (م محمد) ولرئيس المجلس الشعبي الولائي السابق بالجلفة (ط.ب).

فيما استفاذ بقية المتهمين كل مدير الصناعة سابقا (ح.ع) و مدير مديرية الأراضي الفلاحية(ب.ع) والمدعو (ق.ع) من حكم البراءة. مع رفع إجراء الرقابة القضائية عنهم.

كما تم إدانة باقي المتهمين بعام حبس موقوف النفاذ و500 الف دج غرامة، مع الغاء كل العقود وقرارات الولائية الترخيض وعقود الإمتياز. ورفع الحجز عن المحجوزات الصادرة عن قاضي التحقيق.

وفي الدعوى المدنية قبول تأسيس ولاية الجلفة والخزينة العمومية كطرف مدني وإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات. وتراوحت التعويضات ما بين مليون ومليوني و500 الف دج للخزينة العمومية وولاية الجلفة. كما تم قبول الدفوع الشكلية التي تقدم بها هيئة دفاع المتهمين شكلا ورفضها في الموضوع.

حيث سبق وأن وجهت للوالي السابق للجلفة ڨنفاف حمانة رفقة متهمين آخرين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06. والتي تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة للغير وتبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ وإساءة إستغلال الوظيفة.

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