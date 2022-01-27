محكمة سيدي امحمد: 6 أشهر حبسا نافذا لامرأتين قامتا بإبتزاز وتصوير محامية خلسة

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 الف دج غرامة مالية نافذة، ضد امرأة وابنتها قامتا بإبتزاز محامية بنقابة العاصمة و تصوريها خلسة اثناء دخولها الى مكتبها.

وللإشارة حيثيات القضية جاءت على خلفية ايداع الضحية شكوى ضد المتهمتين (ب.ح) ووالدتها (ب.ز ) تفيد بتعرضها للتهديد والتقاط صور لها خلسة مع سبها وقذفها والمساس بشرفها علنا.

الضحية وخلال جلسة المحاكمة السابقة سبق و ان صرحت انها كانت تتعرض يوميا للابتزاز من قبل المتهمتين اللتين قامتا بتصوريها اثناء دخلوها الى مكتبها، كما أوضحت ان المتهمتين تقومان في كل مرة بمنع المواطنين من الدخول إلى مكتبها بعد طردهم .

وإلى ذلك ادلت المحامية الضحية أنه في الآونة الأخيرة المتهمتين قامتا بتهديدها بنشر فيديوهات خاصة بها عبر القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما صرحت الضحية انه سبق وان تابعتهما قضائيا بتهمة اهانة محامي اثناء اداء مهامه و المساس بشرفه وسمعته

والجدير بالذكر تبين خلال اطوار المحاكمة أن المتهمة الرئيسية جارت الضحية سبق وأن كان لها خلافات مع الضحية بعد ان قامت المتهمة بالتعدي على جزء من العقار في العمارة خاص بملكية المحامية وسببت لها ضرر بليغا وبعد إلتماس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية ،أصدر القاضي بعد المداولة الحكم السالف ذكره.