محكمة سيدي بلعباس تكشف تفاصيل مروعة حول مقتل ضابط شرطة 

أصدرت مجلس قضاء سيدي بلعباس بيانا في قضية مقتل ضابط شرطة عامل بأمن ولاية سيدي بلعباس.

وأوضحت محمكمة سيدي بلعباس ان تفاصيل الجريمة تعود إلى تاريخ 09 فيفري 2024 بعد العثور على اجثة بطريق الرابط بين سيدي بلعباس وعين تريد.

وعلى إثر ذلك تنقل مصالح الأمن لعين المكان من اجل إجراء المعاينة بحضور وكيل الجمهورية والطبيب الشرعي. اين تم فتح تحقيق في القضية.

وأسفرت التحقيق عن هوية الجثة والتي تعود إلى ضابط شرطة عامل بأمن ولاية سيدي بلعباس. حيث تعرض الشرطي للقتل و احراق جتثه لتمويه الجريمة.

ومع تكثيف التحريات تم توقيف الفاعل الرئيسي وشركائه وتقديمهم اليوم امام النيابة

ووجه قضائي التحقيق ضد 4 اشخاص متهمين بجناية تكوين جمعية اشرار والقتل العمدي مع السبق والاصرار والترصد و المشاركةو طمس اتار الجريمة لعرقلة سير العدالة ضد المتهمين 2 اخرين بجنحة عدم التبليغ.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 4 أشخاص متهمين الحبس المؤقت، ووضع تحت نظام المراقبة القضائية ضد متهمين اثنين.