محكمة شراقة تؤجل ملف فساد طال شركة إسبانية بعد تبديدها اكثر من 4 ملايير سنتيم

أجلت محكمة الجنح بالشراقة عشية اليوم الى تاريخ 5 نوفمبر المقبل، ملف فساد طال الشركة الاسبانية تنشط بالجزائر. استفادت من قروض بنكية تجاوزت 4 مليار سنتيم. بالتواطؤ من رجل اعمال جزائري لبناء سكنات بطريقة غير قانونية بعين بنيان بالعاصمة،وجاء سبب تأجيل القضية من بطلب من القاضي.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر النهار تعود وقائعها سنة 2010 بعد ان تحصلت شركة اسبانية من على سجل تجاري. وبعدها استفاذت من قروض بنكية وصلت قيمتها الى 4 ملايير سنتيم و 160 مليون من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة القبة. من اجل شراء قطعة ارضية بعين بنيان ، لانجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية وبعدها لاذو بالفرار الى خارج الوطن دون تسديد المستحقات المالية للصندوق .

وحسب مصادر النهار المتهمون في قضية الحال يتعلق الامر بكل من “ص.إ” رجل اعمال جزائري. بالاضافة الى المتهمين. الاسبانيين المتواجدين في حالة فرار و يتعلق الامر بكل من “د.ماركس” ا.ميغال “. “ر.سيلفا ” ،هذا وقد وجهت لهم تتعلق بتبديد و اختلاس اموال عمومية.