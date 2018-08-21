محكمة صهيونية تغرّم عائلة فلسطينية 13 ألف دولار بسبب جنازة ابنها

فرضت محكمة صهيونية، غرامة على عائلة فلسطينية بقيمة نحو 13 ألف و600 دولار.

بعد مشاركة المئات الأهالي في أم الفحم في جنازة ابنها الذي حاول طعن شرطي صهيوني.

وشيّع الأهالي في أم الفحم شمال فلسطين المحتلة عام 1948، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب أحمد محاميد.

الذي حاول تنفيذ عملية طعن شرطي صهيوني في القدس المحتلة، الجمعة الماضي، وقُتل برصاصهم قرب أحد مداخل ساحات المسجد الأقصى.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، ادعت الشرطة أنها سلمت جثة الشاب لعائلته مقابل تعهدها بعدم مشاركة أكثر من 150 شخصا في جنازته.

وفي حال عدم الالتزام بهذا الشرطة ستفرض على العائلة غرامات.

في حين نقلت الصحيفة ذاتها، عن محامي العائلة ، أن العائلة رفضت شروط الشرطة لتسليم جثمان ابنها.

وأفادت الشرطة، في بيان أصدرته صباح اليوم: إنها قررت فتح تحقيق ضد أفراد العائلة.

بسبب مشاركة نحو ألف شخص في الجنازة، وهتافهم بشعارات وصفتها الشرطة بأنها “تحريضية”، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”.