محكمة عين فكرون تصدر بيانًا تكشف فيه آخر مستجدات حادثة الاعتداء 

أصدرت محكمة عين فكرون بيانًا بخصوص قضية الاعتداء المتبوع بالسرقة الذي تعرض له شخص يدعى ضيافري موسى، وسط المدينة، وذلك بعد تداول فيديو يوثق الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 11 أوت 2025.

وبحسب البيان، فقد باشرت مصالح الشرطة القضائية تحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم، وهم: ش.خ (19 سنة)، س.أ (18 سنة)، وغ.أ (17 سنة) وهو قاصر.

وتم تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية، حيث وجهت لهم تهمة جنحة السرقة مع استعمال العنف والتعدد، استنادًا إلى المادة 353 من قانون العقوبات.

وقد أمرت محكمة الجنح بإيداع المتهمين البالغين الحبس المؤقت، مع تأجيل القضية إلى جلسة 14 أوت 2025. بينما تمت إحالة المتهم القاصر إلى قاضي الأحداث الذي قرر وضعه رهن الحبس المؤقت.