محكمة عين ولمان تقضي بـ 10 سنوات حبس نافذ في حق مضارب في مادة الزيت

قضت المحكمة الابتدائية بعين ولمان عن مجلس قضاء سطيف في جلسة اليوم عشر سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ش.ج) المتابع بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت.

بعد اجراءات المثول الفوري الذي أودعته رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية على اثر مداهمة الدرك الوطني لأحد المخازن محل اختصاص المحكمة بحر الأسبوع المنصرم اين تم العثور على كمية معتبرة من مادة الزيت موجهة للمضاربة تعود للمتهم وحسب بيان صدر عن نيابة الجمهورية محكمة عين ولمان موجه للجمهور في اطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروع في المواد الغذاىية الاساسية ذات الاستهلاك الواسع فإن المتهم تمت ادانته بالجرم المنسوب اليه ومعاقبته ب 10 سنوات حبس نافذا وغرامة مالية تقدر بمليونين(02) دج نافذة مع مصادرة المحجوزات حسب نص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة تحت رقم 21/15 الصادر في تاريخ 28/12/2921 الذي يسلط عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا وحتى السجن المؤبدة اذا ارتكبت في اطار جماعة اجرامية منظمة.