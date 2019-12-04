محكمة غرداية تأمر بايداع أكبر محتال في الجزائر لديه 55 أمر بالقبض

أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية بايداع أكبر محتال في الجزائر لديه 55 أمر بالقبض الحبس المؤقت.

الأمر بالقبض جاء على خلفية تهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة وانتحال هوية الغير.

هذا وتمكنت عناصر البحث والتحري من توقيف هذا المحتال الذي حير مختلف مديريات الأمن على مستوى الوطن.

خاصة وأنه نفذ سلسلة عمليات احتيالية باستخدام نفس الأسلوب عبر استهداف العديد من وكالات كراء السيارات.

وهذا بكراء مركبات بوثائق وصكوك مزورة واعادة بيعها لضحايا آخرين بمختلف الأسواق.

مع استعمال شرائح من مختلف المتعاملين لكل عملية سطو والإختفاء عن الانظار.

وبعد اذن وكيل الجمهورية توجهت مصالح أمن الولاية إلى كافة المتعاملين مع المعنى الظاهر في الصورة من خلال كراء مركبة عبر وكالات كراء السيارات.

أو شراء مركبة أو تكاتب معه بهوية مزورة راح ضحية نصب واحتيال التقرب لدى مصالح أمن ولاية غرداية أو أقرب مقر شرطة عبر التراب الوطني أو الجهات القضائية لتقديم معلومات كضحايا أو شهود من شأنها أن تفيد التحقيق أو استرجاع الحقوق.