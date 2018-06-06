محكمة غرداية تنظر في قضية الزوجة التي دست رفقة عشيقها المخدرات لزوجها

ستعالج محكمة غرداية، غدا الخميس القضية التي أثارت الرأي العام بغرداية والمتهمة الرئيسية فيها هي أم لطفلين قامت بالتنسيق مع عشيقها بدس كمية من المخدرات في سيارة و منزل زوجها.

وتم تبليغ مصالح الأمن لأجل توريط زوجها في قضية المتاجرة بالمخدرات والتخلص منه ولكن نظرا لأن زوجها معروف بأخلاقه الحميدة و مواضبته على الصلاة بالمساجد تم تعميق التحقيق ليتم كشف لغز القضية لتعترف الزوجة الخائنة بسرقة الأموال والقيام بفبركة القضية لزوجها رفقة عشيقها المتواجد في حالة فرار.

هذا الي جانب اعترافها بدس مواد مخدرة في طعام زوجها بالبيت من أجل لقاء عشيقها.