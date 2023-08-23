محكمة قسنطينة تصدر بيانا حول قضية وفاة شاب بسبب تناوله التونة

أصدرت محكمة قسنطينة بيانا فيما يخص وفاة الشاب إثر تسمم غذائي بسبب تناوله لمنتوج التونة.

وجاء في البيان أنه وعملا بأحكام نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة إلى علم الرأي العام بخصوص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظروف وملابسات وفاة المرحوم ( ب ح أ) بتاريخ 2023/08/22 بمصلحة الأمراض المعدية على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس قسنطينة على إثر تناوله لمنتوج “التونة”.

وأضاف البيان، أن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة أمرت بفتح تحقيق معمق لتحديد أسباب الوفاة.

تجدر الاشارة إلى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات قد أجرت تحاليل على منتوج التونة أين أظهرت نتائج التحاليل عدم مطابقة المنتوج من الناحية الميكروبيولوجية. أين تم سحب هذا المنتوج من السوق إلى إشعار آخر.