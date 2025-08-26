محكمة قسنطينة تكشف تفاصيل مثيرة حول حرق منزل بأعالي حي بن شرفي

أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء قسنطينة بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت، عن تهمة حرق منزل بأعالي حي بن شرفي.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، في بيان اليوم، أنه تم فتح تحقيق بتاريخ 2025/08/22 على الساعة 17:00، على إثر تعرض المسكن العائلي التابع للضحينين (د.ح) و(د.ب)، الكائن بأعالي حي بن شرفي، لعملية حرق من طرف مجموعة إجرامية تشكل عصابة أحياء.

وأفضى التحقيق الابتدائي، من قبل عناصر الشرطة للأمن الحضري التاسع بقسنطينة، إلى تحديد هوية الفاعلين وإيقافهم.

ويتعلق الأمر بكلٍّ من (ت.و) ، (م. ع)، مع بقاء (ب.س) في حالة فرار.

وتم تقديم المشتبه بهما، اليوم، أمام نيابة الجمهورية، وتمت متابعتهما بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق بتهمة وضع النار عمدا في منزل معدّ للسكن أدى إلى جروح، طبقا لنص المادة 399 من قانون العقوبات.

ولدى سماع المتهمين عند الحضور الأول من قبل قاضي التحقيق، أصدر أمرَي إيداع رهن الحبس المؤقت ضدهما.