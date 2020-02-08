محكمة لاهاي تفصل لصالح إتصالات الجزائر ضد مؤسسة إيطالية

أفادت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن صدور حكم تحكيم دولي لفائدة مؤسسة إتصالات الجزائر ضد مجمع كونسوتال الإيطالي.

وأوضحت الوزارة، اليوم السبت في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وبخصوص قضية تحكيم رفعت ضد الدولة الجزائرية أمام محكمة التحكيم الدائمة “CPA” في لاهاي، من طرف الشركة الإيطالية “Consutel Group SPA”، تمت المصادقة عليها بموجب قرار نهائي لصالح الدولة الجزائرية.

وأضاف ذات البيان أن محكمة لاهاي رفضت جميع مطالب الطرف المشتكي “شركة كونسوتال” بما في ذلك دفع مبلغ مالي بقيمة 402.880 مليون دولار أمريكي، كتعويضات عن الأضرار المزعومة التي تعرضت لها هذه الشركة والتي اعتبرت أن ممارساتها إتصالات الجزائر تسببت في تدهور وضعيتها الإقتصادية مما يكون قد تسبب في إفلاس شركة “SPEC-COM” وشركتها الأم “Consutel”.

وأكد البيان أن “سلطة الإئتلاف المؤقتة أقرت لصاحب الشكوى أن يدفع للدولة الجزائرية جميع رسوم ونفقات المحكمة وعونها والمحكمة الدائمة للتحكيم وكذا جميع مصاريف التمثيل”.

وذكرت الوزارة في بيانها “أن أصل هذا النزاع يعود إلى إتفاقية شراكة أبرمت بتاريخ الـ 3 نوفمبر 2007، بين مؤسسة إتصالات الجزائر وشركة “SPEC-COM”، والتي نصت على تزويد وتركيب وتشغيل أجهزة تجهيزات “FTTX” ذات التدفق العالي والإستخدام الثلاثي من صنف شبكات الإيرنت الحضرية.

مشيرة إلى أن شركة “كونسوتال” كانت قد رفعت دعوى تحكيم ظرفي بتاريخ الـ 5 جوان 2017 ضد الدولة الجزائرية، طبقا لأحكام المادة 8 من معاهدة الإستثمار الثنائية.