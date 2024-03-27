محكمة مروانة تفتح تحقيقا حول وفاة اللاعب نسيم جزار

قررت محكمة مروانة بولاية باتنة، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق في قضية وفاة اللاعب نسيم جزار، الذي وافته المنية، يوم الأحد المنصرم.

جراء تعرض اللاعب لسقوط أدى لإصابته على مستوى الرأس بعد احتكاكه مع لاعب منافس خلال مواجهة فريقه أشبال نادي رأس نجم الماء أمام أمل مروانة، التي جرت بتاريخ 15 مارس الجاري.

ومكث اللاعب في العناية المركزة في المستشفى الجامعي لباتنة، لغاية تاريخ يوم وفاته الأحد الماضي.

وحسب بيان مجلس قضاء باتنة، فإن النيابة قررت فتح تحقيق في القضية لاسيما من الجانب المرتبط بالاتخاذ الإحتياطات اللازمة في مثل هذه التظاهرات الرياضية.