محكمة مليانة تُوضح بخصوص وفاة أحد الموقوفين بحمام ريغة

أصدرت محكمة مليانة، اليوم الثلاثاء، بيانا حول حادثة وفاة أحد الموقوفين صبيحة اليوم بحمام ريغة.

وفي هذا السياق جاء في بيان للمحكمة، أن فرقة الدرك الوطني بحمام ريغة، أخطرت وكيل الجمهورية بمحكمة مليانة، بناريخ 26/04/2022 حول الحادثة، بموجب تقرير اخباري مفاده وفاة ” موقوف للنظر” يدعى (ط/ع) صبيحة اليوم بحمام ريغة.

وأضاف البيان، أن المتوفي كان محل امر بالقبض لارتكابه وقائع مجرمة قانونا.

كما أمرت النيابة لدى محكمة مليانة بفتح تحقيق و تشريح الجثة لمعرفة ملابسات القضية و ستطلع الرأي العام بأي مستجدات.

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