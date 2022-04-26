محكمة مليانة تُوضح بخصوص وفاة أحد الموقوفين بحمام ريغة
أصدرت محكمة مليانة، اليوم الثلاثاء، بيانا حول حادثة وفاة أحد الموقوفين صبيحة اليوم بحمام ريغة.
وفي هذا السياق جاء في بيان للمحكمة، أن فرقة الدرك الوطني بحمام ريغة، أخطرت وكيل الجمهورية بمحكمة مليانة، بناريخ 26/04/2022 حول الحادثة، بموجب تقرير اخباري مفاده وفاة ” موقوف للنظر” يدعى (ط/ع) صبيحة اليوم بحمام ريغة.
وأضاف البيان، أن المتوفي كان محل امر بالقبض لارتكابه وقائع مجرمة قانونا.
كما أمرت النيابة لدى محكمة مليانة بفتح تحقيق و تشريح الجثة لمعرفة ملابسات القضية و ستطلع الرأي العام بأي مستجدات.
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عين الدفلى: جريحين في حادث مرور بالطريق السيار
كما أصيب شخصين بجروح في حادث مرور، وقع اليوم الخميس، بالطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين بلديتي خميس مليانة و بومدفع بولاية عين الدفلى.
وحسب ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الحادث وقع بالضبط في قمة عين تفيف إتجاه الجزائر، حيث أسفر عن إصابة شخصين بجروح.
هذا وتتواجد أفراد فصيلة الطريق السيار ببومدفع في عين المكان للقيام بالإجراءات اللازمة.
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عين الدفلى.. اكتشاف مذبح غير شرعي يديره مسبوق قضائيا بخميس مليانة
عين الدفلى.. اكتشاف مذبح غير شرعي يديره مسبوق قضائيا بخميس مليانة
اكتشفت مصالح الأمن الحضري الأول بخميس مليانة بولاية عين الدفلى مذبح غير شرعي، كما تم توقيف صاحبه البالغ من العمر 47 سنة.
والذي يوجد محل طلب عند مصالح العدالة بموجب ثلاثة أوامر قضائية.
حيثيات العملية تعود اثر حصول المصالح المعنية على معلومات تفيد بقيام شخص بإنشاء مذبح غير شرعي
بمسكنه العائلي الكائن بحي عاجة بخميس مليانة.
وبعد التنسيق مع النيابة المختصة، قامت مساء أمس بمداهمة ذات المسكن.
أين تمكنت من توقيف المعني الذي كان بصدد ذبح بقرة بمكان غير مهيأ وغير متوفر على شروط النظافة.
و ذلك بغرض تسويق لحمها بطريقة غير شرعية، ليتم التدخل على الفور مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
بما في ذلك حجز المعدات المستعملة في هذا النشاط ومعاينة الذبيحة من طرف طبيب بيطري من مكتب حفظ الصحة ببلدية خميس مليانة.
والذي أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، ليتم إتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصة.
كما تم أنجز إجراء قضائي ضد المعني عن قضية ممارسة نشاط الذبح خارج المذابح و الأماكن المعينة من السلطات المختصة بدون رخصة.
فيما سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية للنظر في قضاياه المطلوب لأجلها بموجب أوامر قضائية.
والمتمثلة في صورة قرار نهائي للحبس صادر ضده عن الجهات القضائية بخميس مليانة.
بالإضافة الى نشرة بحث عامة صادرة ضده عن الجهات القضائية بالشلف عن تهمة خيانة الأمانة
و أمر بالحبس عن طريق الإكراه البدني.