محكمة ميلة: تقديم مدراء “ccls” ميلة وقسنطينة ومطاحن بني هارون أمام وكيل الجمهورية

أحالت مصالح الدرك الوطني بولاية ميلة ملف مطاحن بني هارون على وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة.

ويتعلق الأمر بالمدير العام لمركب مطاحن بني هارون ومديري تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولايتي ميلة حاليا وقسنطينة.

بالإضافة إلى مدراء الوحدات الإنتاجية.

وكانت فرقة الابحاث للدرك الوطني ميلة قد حققت في نشاط المركب وتوبع المشتبه فيهم بجرم تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي وسوء استغلال الوظيفة.

للإشارة فإن وكيل الجمهورية يستمع الى مدير عام مطاحن بني هارون وتعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وسيستمع كذلك إلى رؤساء وحدات إنتاجية لتورطهم في قضايا فساد.