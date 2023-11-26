محكمة نقاوس تدين تاجرا بـ7 سنوات عن تهمة المضاربة في مادتي العدس واللوبياء بباتنة

أدانت مساء اليوم محكمة نقاوس الابتدائيةـ التاجر “ب ا” في الأربعينيات من العمر بالسجن النافذ مدة 7 سنوات عن تهمة المضاربة في مادتي العدس واللوبياء.

وحسب مجريات المحاكمة التي تمت وفقا لإجراءات المثول الفوري، فإن القضية تعود إلى 23 نوفمبر الجاري عندما قامت فرقة مشتركة بين أعوان التجارة ومصالح الدرك الوطني بمراقبة محل تجاري بحي طريق راس العين.

أين وجدت داخل المخزن 42 كلغ لوبيا و50 كلغ عدس، في وقت كانت فيه رفوف المحل خالية من هاتين المادتين، وحينها قال التاجر المتهم أن الكمية الموجودة داخل المخزن قد باعها لصاحب أحد المطاعم.

يذكر ان وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 20 سنة ضد المتهم، وبعد المداولات القانونية تم النطق ب7 سنوات سجنا نافذة.

إلى ذلك تمكن الأسبوع الماضي أعوان فرقة التجارة لدائرة نقاوس، بالتنسيق مع عناصر فصيلة الأبحاث -باتنة-، من تنفيذ عملية مداهمة لورشة سرية مختصة في صناعة زيت الزيتون المغشوش ببلدية أولاد سلام، حيث مكنت العملية من ضبط 5000 لتر زيت المائدة المدعم الذي كان المتهمون يمزجونه مع مواد مجهولة لصنع سوائل يوهمون الناس بأنها زيت زيتون.

يذكر ان المتهمين في هذه القضية هم 3 اشخاص متواجدون في حالة فرار.