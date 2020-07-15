محكمة وهران: سهام الجابونية أهانت رموز الثورة والشهداء

أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، اليوم الأربعاء أن مغنية الملاهي المدعوة سهام الجابونية أهانت رموز الثورة والشهداء.

وجاء في البيان أن قاضي الجنح أمر بالوضع بالحبس المؤقت أمس الثلاثاء، المدعوة خ.س، المكناة الجابونية.

وأوضح البيان أن الايداع جاء بعد شكوى مدير المركز الاستشفائي الجامعي بلاطو، وهران، ضد المدعوة خ.س، من أجل قيامها بالتقاط صور والقذف داخل مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان ” تم فتح تحقيق أولي من طرف مثالح أمن ولاية وهران بخصوص الوقائع، أين تبين من خلالها قيام المشتكى منها بالترديد عبارات ماسة برموز ثورة التحرير من خلال ترديد عبارات جابونا الريسان، وتعني جماجم الثوار المسترجعة مؤخرا.

وقد تم تقديم المعنية بالامر أمام نيابة الجمهورية أمس الثلاثاء، وتمت متابعتها بناء على إجراءات المثول الفوري، من أجل تهم إهانة موظف أثناء تـأدية مهامه، إهانة هيئة نظامية، القذف، التقاط صور ونشرها بغير إذن صاحبها، المساس برموز ثورة التحرير الوطني.