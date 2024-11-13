محكمة الحجار: إيداع 3 أشخاص الحبس بتهمة التهريب والمضاربة في القهوة والمازوت

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت. فيما تم وضع ثلاثة آخرين رهن الرقابة القضائية.

وحسب بيان محكمة الحجار، فإن المتهمين وُجهت لهم تهمة محاولة تصدير بضاعة عن طريق التهريب والمضاربة غير المشروعة. وإساءة استغلال الوظيفة.

وأكد البيان أن المشتبه فيهم، من بينهم موظفون عموميون تم ضبطهم على مستوى حافلة لنقل المسافرين.

حيث تم العثور على متنها على كمية من مادة القهوة ومادة المازوت كانت موجهة للتهريب عبر الحدود.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي الحقيق، أصدر أمراً بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت ووضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية.