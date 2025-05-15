محكمة سيدي امحمد.. تفاصيل مثيرة حول قضية تهريب قرابة 2 مليون كبسولة بريڨابالين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع المتهم في قضية تهريب 1.9 مليون كبسولة من نوع بريڨابلين الحبس المؤقت.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أنه في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، عالج قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية قضية تتعلق بضبط كمية من المؤثرات العقلية بمنطقة أوهانت التابعة لبلدية إن أميناس، تقدر بحوالي 1.900.000 كبسولة من نوع بريقابلين.

وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورقلة. تم تحديد هوية 3 أشخاص مشتبه فيهم بأنهم ساهموا في ارتكاب الأفعال وتوقيف شخص المشتبه فيهم الأربعة.

وتم اليوم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام نيابة الجمهورية لدى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وفتح تحقيق قضائي من أجل جناية التهريب الذي يهدد الصحة العمومية والاقتصاد الوطني. جناية استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية. جناية الحيازة والنقل والتسليم والتوزيع والشحن عن طريق العبور في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إحرامية منظمة. جناية تمويل جماعة إرهابية. جنحة تبييض الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة. جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

بعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت.