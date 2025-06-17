محكمة غرداية.. 5 سنوات حبسا لصاحب حساب إلكتروني نشر موضوع امتحان الرياضيات

أدانت محمكة غرداية مترشحا بـ 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة. مع إيداعه الحبس بتهمة الغش في امتحان البكالوريا.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة غرداية أنه بتاريخ 16 جوان 2025 رصدت الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام الآلي والاتصال ومكافحتها قيام صاحب حساب إلكتروني بنشر موضوع امتحان مادة الرياضيات شعبة لغات أجنبية. وبناء عليه تم تكليف رجال الضبطية القضائية بفتح تحقيق في الوقائع.

وتم تقديم المشتبه فيه (ح.ط)، اليوم، أمام نيابة الجمهورية، ومتابعته بجنحة نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وإحالته للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري.

ليصدر في حقه حكم يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50.000 دج غرامة نافذة مع إيداعه الحبس.