محكمة مشدالله .. الحبس المؤقت لسائق حافلة تسبب في وفاة 6 مسافرين

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة مشدالله بإيداع سائق حافلة الحبس المؤقت، بعد تسبّبه في وفاة 6 مسافرين وإصابة 30 آخرين بجروح.

وأوضحت محكمة مشدالله أنه بتاريخ 29 أفريل 2025، وفي حدود الساعة 22:30، تعرضت حافلة لنقل المسافرين لحادث مرور مميت على مستوى الطريق السيار أحنيف-بجاية.

الحادث تسبّب في وفاة 6 مسافرين كانوا على متنها وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق معمق، أسفر عن توقيف سائق الحافلة المدعو (ك.ع).

وعند تقديم الأطراف أمام النيابة هذا اليوم 30 أفريل 2025، تمت متابعة سائق الحافلة لارتكابه جنح القتل الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي مقترنة بمخالفة الإفراط في السرعة، تعريض حياة الغير للخطر.

كما تمت متابعة مالك الحافلة المسمى (ت.ش) بجنحتي تعريض حياة الغير للخطر وعدم التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الإجتماعي.

وأحيل المتهمان أمام قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري، ليتم وضع سائق الحافلة رهن الحبس المؤقت، وترك المتهم الثاني (ت. ش) في الإفراج المؤقت، في انتظار محاكمتهما في جلسة 7 ماي 2025.