محكمة أم البواقي: الحبس المؤقت لشخص بتهمة المضاربة بالعجلات المطاطية للمركبات

أمر قاضي محكمة أم البواقي بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت بتهمة المضاربة غير المشروعة بالعجلات المطاطية للمركبات.

وجاء في بيانٍ لمحكمة أم البواقي أن معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية، متخذًا مخازن غير مصرّح بها، وبعد عملية التفتيش تم ضبط 304 إطارات عجلات مطاطية.

تم تقديم المعني المدعو (ب.غ) البالغ من العمر 49 سنة، اليوم، أمام نيابة الجمهورية. وتمت إحالته أمام المحكمة وفقاً لإجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة.

عند مثول المتهم أمام القاضي، تم تأجيل القضية لجلسة 9 سبتمبر 2025، مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.