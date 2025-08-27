محكمة الأغواط تكشف تفاصيل جريمة قتل موظفة بسوناطراك

أصدرت محكمة الأغواط، اليوم الأربعاء، بيانا هاما حول مقتل رئيسة دائرة الإدارة والوسائل بمؤسسة صيانة الأنابيب سوناطراك بالأغواط.

وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط أنه بتاريخ 24-08-2025 وقعت جريمة قتل راحت ضحيتها المسماة (ج.م) رئيسة دائرة الإدارة والوسائل بمؤسسة صيانة الأنابيب سوناطراك بالأغواط.

وعلى إثر ذلك تم تفعيل التحقيق وتعقب المعنية بالأمر المدعوة (ج.ج) وهي موظفة بذات المؤسسة. وبعد سماعها على محاضر الضبطية القضائية واسترجاع أداة الجريمة. واستكمال جميع إجراءات البحث، تبيّن ارتباطها بملابسات الجريمة، ولا علاقة لها بالجانب المهني.

ليتم تقديم المشتبه بها اليوم (الأربعاء) أمام وكيل الجمهورية الذي قام بتعيين قاضي تحقيق لدى محكمة الأغواط.

وبمتابعتها بجناية القتل العمدي، طبقا لنص المادة 254 و 255 و 256 و 257 و 261/1 من قانون العقوبات.

وبعد سماع المشتبه بها من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أمرًا بإيداعها رهن الحبس المؤقت.