محكمة بريكة: الحبس المؤقت لتلميذ وشريكه بتهمة الغش في امتحان “البيام “

أمرت محكمة بريكة بوضع مشتبه فيهما رهن الحبس المؤقت، بتهمة الغش أثناء اجتياز امتحان شهادة “البيام”، باستعمال سماعة بلوتوث.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة بريكة أنه تم أمس (الاثنين) ضبط المدعو (ب، م،ل) تلميذ- متلبساً بالغش أثناء اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط في مادة الرياضيات.

وإستعمل المدعو (ب، م،ل) سماعة بلوتوث مزودة بشريحة هاتف نقال، بمساعدة المدعو (ب ع) من أجل تزويده عن بعد بالأجوبة على الأسئلة المطروحة.

وأضاف البيان أنه بتاريخ اليوم وبعد تقديم المشتبه فيهما البالغين، تمت متابعتهما لارتكابهما جنحة المساس بنزاهة الامتحانات للتعليم المتوسط بتسريب مواضيع أجوبة باستعمال وسائل الاتصال، وإحالتها للمحاكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وبعد مثولها أمام قاضي المثول الفوري، قرر تأجيل القضية ليوم 10 جوان 2025 لاستدعاء الشاهدة (ب،ع)، مع الأمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت.