محكمة قسنطينة .. توقيف المشتبه به في قتل الطفلة مروة وإيداعه الحبس المؤقت 

أصدرت محكمة قسنطينة، مساء اليوم الأربعاء، بيانا بخصوص توقيف مشتبه به في قضية مروة بوغاشيش.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بخصوص مستجدات قضية الاختطاف المتبوع بالقتل الذي راحت ضحيته الطفلة المرحومة بوغاشيش مروة.

وجاء في بيان المحكمة أنه عقب اختفاء الضحية بوغاشيش مروة بتاريخ 22 ماي 2025 وتكثيف أبحاث مصالح الشرطة القضائية والعثور عليها مقتولة بغابة جبل الوحش. المتزامن مع تأكيدات الخبرة العلمية بوجود تطابق بين الحمض النووي للوالدين والضحية. تم الاستمرار في التحريات التي أسفرت عن وجود دلائل تفيد بارتكاب جناية الاختطاف والقتل، حيث تم إيقاف مشتبه فيه، وهو المدعو (د. س).

وتم، اليوم، وكمرحلة أولى، تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية، وتمت متابعته بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي عن جنايتي اختطاف طفل عن طريق الاستدراج المترتب عليه وفاة الضحية والاغتيال.

وبعد سماع الطرف المدني (والد الضحية)، الشهود، والمتهم، من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداع هذا الأخير رهن الحبس المؤقت.

وفي الأخير، أكد البيان أن التحقيقات القضائية تبقى مفتوحة ومتواصلة للكشف عن كل الملابسات التي تحيط بهذه الجريمة الخطيرة. باستعمال كل الوسائل القانونية لإيقاف كل متورط له علاقة بها.