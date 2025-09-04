محكمة وهران.. هذه تفاصيل توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 128 ألف قرص بريغابالين

أصدرت محكمة وهران، اليوم، بيانا هاما بخصوص قرابة 128 ألف قرص مهلوس وتوقف 9 أشخاص.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران أن المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للأمن الوطني قامت يوم 27 أوت 2025 بتوقيف 3 أشخاص بمدينة بشار في حالة تلبس بحيازة كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين، تقدر بـ 127950 قرصا.

ويتعلق الأمر بكلٍّ من مخفي أحمد (52 سنة)، نجادي رمضان (45 سنة)، بوسدرة مرسلي (53 سنة).

وأضاف البيان: “استمرارًا في التحقيق الإبتدائي، تم حجز 8 مركبات ومبلغ مالي معتبر وتوقيف 9 أشخاص آخرين”.

وبعد تقديم المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية الاستيراد والحيازة والنقل والتخزين والحصول على المؤثرات العقلية قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة والتي مـن شأنها الإضرار بالصحة العمومية والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وتبييض لأموال.

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بـوضعهم رهن الحبس المؤقت.