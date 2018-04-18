محلات تجارية في ميترو الجزائر قريبا..

قالت مديرة التجارة والإتصالات لشركة الميترو فايزة أمازوز، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فتح محلات تجارية على مستوى ميترو الجزائر.

وقالت أمازوز في حصة قهوة وجرنان، أن المحلات التجارية ستكون في المحطات التي يفوق فيها 8000 مسافر في اليوم بمحطة واحدة.

كما أضافت المتحدثة أن مشروع فتح محلات تجارية في الميترو كان في 2012، بالتنسيق مع شركة فرنسية.

إلا أن الشركة الفرنسية قالت في وقتها أن عدد المسافرين في المحطة الواحدة لابد أن يتجاوز 8000 مسافر في اليوم.

وفي نفس السياق قالت مديرة التجارة والإتصالات لشركة الميترو، أن محطة ساحة الشهداء وبعد دخولها حيز الخدمة.

شهدت عدد كبير من المسافرين في اليوم ،حيث تجاوزت محطة البريد المركزي، التي تعرف هي الأخرى عدد كبير للسافرين.