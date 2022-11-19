محلات تجارية للبيع في العاصمة.. وهذه التفاصيل

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن بيع بالتعهدات المختومة 37 محلا تجاريا وخدماتيا بولاية الجزائر بالعاصمة. بالإضافة إلى خدمات البرنامج السكنية الترقوي عمومي، الترقوي الحر والاجتماعي تساهمي بحي1800 مسكن عدل سويدانية.

وأكدت وكالة عدل أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الاطلاع على مضمون الإعلان الصادر يوم الاربعاء 17 نوفمبر 2022 بجريدة “المساء”و “l’horizon” .

وتدعو وكالة عدل بإمكان أي شخص طبيعي أومعنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه الى موقع بحي 1462 مسكن عين المالحة عمارة 38 الطابق الارضي. لسحب دفتر الشروط، وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوم ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الصحف الوطنية اليومية على الساعة 12:00.

أما عن أخر أجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ اول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00 بالمديرية الجهوية للجزائر العاصمة شرق. ولمزيد من المعلومات التقرب من المصلحة التجارية للوكالة الجهوية الجزائر العاصمة شرق.