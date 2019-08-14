محلات سكنات السوسيال للمستفيدين من قروض أونجام

الوطني
  • -
  • 0
محلات سكنات السوسيال للمستفيدين من قروض أونجام
بقلم عبد الرحمن سالمي

 أعلنت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “اونجام” عن منح محلات تجارية لكل الشباب الذين استفادوا من القرض المصغر الذي لا يتجاوز 100 مليون سنتيم.

وحسب ما نشرته وكالة انجام بغيليزان في صفحتها الرسمية على الفايسبوك فإن الشباب الذين استفادوا من القرض المصغر بـ100 و لم يستفيدوا من برنامج 100 محل لكل بلدية معنيون بهذا القرار

ويمكن للشباب أصحاب القروض المصغرة الإستفادة من المحلات غير المباعة التي تم انجازها في برامج السكن العمومي الاجاري “سوسيال”

وتمر عملية الإستفادة من هذه المحلات عبر دواوين الترقية و التسيير العقاري و المصالح الولائية مع فرض  دفع حق العتبة أو المفتاح، بالإضافة إلى دفع إيجار شهري للمستفيد


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=688404

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com