محلات سكنات السوسيال للمستفيدين من قروض أونجام

أعلنت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “اونجام” عن منح محلات تجارية لكل الشباب الذين استفادوا من القرض المصغر الذي لا يتجاوز 100 مليون سنتيم.

وحسب ما نشرته وكالة انجام بغيليزان في صفحتها الرسمية على الفايسبوك فإن الشباب الذين استفادوا من القرض المصغر بـ100 و لم يستفيدوا من برنامج 100 محل لكل بلدية معنيون بهذا القرار

ويمكن للشباب أصحاب القروض المصغرة الإستفادة من المحلات غير المباعة التي تم انجازها في برامج السكن العمومي الاجاري “سوسيال”

وتمر عملية الإستفادة من هذه المحلات عبر دواوين الترقية و التسيير العقاري و المصالح الولائية مع فرض دفع حق العتبة أو المفتاح، بالإضافة إلى دفع إيجار شهري للمستفيد