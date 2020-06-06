محلات “فاست فود” تستأنف نشاطها غدا

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محلات “فاست فود” تستأنف نشاطها غدا
بقلم نسرين محفوف

تستأنف محلات الاطعام السريع، نشاطها بداية من يوم غد الأحد، ضمن خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الاولى.

ويشترط على محلات الاطعام السريع، بيع المأكولات للزبائن، عن طريق حملها.

وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، قد حدد الخميس الماضي، خارطة طريق للخروج من الحجر الصحي، بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد، ابتداء من يوم غد الاحد.

للتذكير، تخص المرحلة الاولى من الاستئناف التدريجي عدد من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية.

ويتعلق الامر بقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

كما تشمل نشاطات أخرى كحرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة وكالات السفر وغيرها .


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