محلات للبيع بأسعار مغرية في هذه الولايات

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المواطنين داخل اوخارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية قسنطينة وأم البواقي.

وتدعو مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك الأشخاص المعنويين اوالطبيعيين إلى سحب دفتر الشروط من المديرية الجهوية وسط شرق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية على مستوى ولاية قسنطينة وأم البواقي. وذلك مقابل دفع مبلغ قدره 5500.00 دج الذي يمثل تكاليف النسخ.

وإختارت مؤسسة ENPI مواقع المحلات التجارية المعنية للبيع في كل بكل من:

ولاية قسنطينة: 620 مسكن ترقوي عمومي ماسينيسا الخروب.

ولاية أم البواقي: 47/96 المركز التجاري عين مليلة .

وحدد مؤسسة ENPI تاريخ تقديم العروض في أجل أقصاه 15 يوما قبل الساعة 12:00 نهارا ابتداء من تاريخ اليوم الأول لنشر الإعلان على الصحف الوطنية اليومية.

كما سيتم فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة للمتعهدين بالحضور.