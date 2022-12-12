محلات للبيع ببسكرة وباتنة

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بكل من ولاية باتنة وبسكرة عن افتتاح عملية البيع بالتراضي لمحلات تجارية.

وأوضحت مؤسسة ENPI عن افتتاح عملية البيع بالتراضي لمحلات تجارية على مستوى مشروع 400 مسكن ترقوي عمومي حملة 3 باتنة. وكذا 136 مسكن ترقوي عمومي بسكرة.

تابعت مؤسسة ENPIفي بيانها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أنه على الراغبين في اقتناء هذه المحلات التوجه لمقر المديرية الكائن مقرها في حي بوزوران 02 فيلا باتنة.

وأضافت مؤسسة ENPI المحلات تباع بتقديم طلب للمحل المراد شراءه مرفوق بـ نسخة من شهادة ميلاد وأيضا بطاقة التعريف الوطنية.