محلات للبيع بـ 3 ولايات ..هذه اسعارها

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المواطنين داخل اوخارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر. إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل بكل من ولاية تيزي وزو، بجاية والبويرة.

وتدعو مؤسسة ENPI عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك الأشخاص المعنويين اوالطبيعيين إلى سحب دفتر الشروط من المديرية الجهوية وسط شرق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية على مستوى ولاية تيزي وزو، بجاية والبويرة.. وذلك مقابل دفع مبلغ قدره 5500.00 دج الذي يمثل تكاليف النسخ.

وحددت مؤسسة ENPI مواقع المحلات التجارية المعنية للبيع في كل بكل من تيزي وزو، بجاية و البويرة:

80 مسكن ترقوي عمومي واد فالي

74 مسكن ترقوي عمومي بني دوالة

126 مسكن ترقوي عمومي تاحالاست تيغزيرت

16 مسكن ترقوي عمومي ايفليسن

288 مسكن ترقوي عمومي تامدا

596 مسكن ترقوي عمومي البويرة

60 مسكن ترقوي عمومي عزازقة

480 مسكن ترقوي عمومي تيزي وزو

مركز الاعمال BIG CENTER بجاية

– 154 مسكن ترقوي عمومي واد غير

وحدد مؤسسة ENPI تاريخ تقديم العروض في أجل أقصاه 15 يوما قبل الساعة 12:00 نهارا ابتداء من تاريخ اليوم الأول لنشر الإعلان على الصحف الوطنية اليومية.

كما سيتم فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة للمتعهدين بالحضور.