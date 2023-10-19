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محلات مغلقة.. خلينا القراية والخدمة لنصرة فلسطين

بقلم أمينة داودي
محلات مغلقة.. خلينا القراية والخدمة لنصرة فلسطين
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إحتشد الآلاف من المواطنين رجالا نساء وأطفال صبيحة اليوم الخميس من أجل المشاركة في المسيرة المليونية لنصرة غزة.

وأكد مواطنون تحدثوا إلى “النهار أونلاين”، انهم تركوا أعمالهم وأشغالهم ووظائفهم من أجل المشاركة في المسيرة.

وخرج إلى المسيرة أطفال بمحافظ ومآزر الدراسة، لفّوا أنفسهم بالأعلام الفلسطينية وجاءوا للمشاركة بصوت واحد “فلسطين عربية”.

وردد التلاميذ عبارات مناصرة لفلسطين، تحيا فلسطين .. فلسطين عربية.

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