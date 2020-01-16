محلات مهنية بحاجة لاستغلال حقيقي ببئر الجير في وهران

أضحت محلات الرئيس ببلدية ببئر الجير في وهران تعرف نفس مصير أغلب المملات المهنية المتوزعة عبر مختلف بلديات الولاية، حيث لا تزال غير مستغلة باستثناء عدد قليل منها.

ورغم تموقعها بمنطقة استراتيجية لكن ولغياب مقاييس انجاز حقيقية مع انعدام الامن تحولت الى فضاءات لتراكم الاوساخ واوكار للمنحرفين لممارسة مختلف أنواع الرذيلة والممنوعات.

هذه المحلات التي تتواجد بالقرب عن دائرة بئر الجير خصصت لها اغلفة مالية كبيرة لتجسيد مشاريع بها وتوفير مناصب شغل للشباب البطال قبل حوالي تسع سنوات تم اهمال اغلبها وتركها مغلقة ما جعلها عرضة للتخريب والسرقة حسب بعض المستفيدين ممن جسدوا نشاطاتهم المهنية بها.

لكن تبقى النقطة السوداء التي تؤرقهم درجة الاهمال التي تحيط بها من ممرات مهترءة وانتشار الحشائش بها الى جانب تراكم الاوساخ والقاذورات ما يستدعي التحقيق في الاستفادة من هذه المحلات التي تم توزيعها على شباب لم يستغلوها بطريقة ملائمة.