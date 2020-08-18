محلل اقتصادي: ندوة الإنعاش الاقتصادي خطوة لتشخيص الوضع العام

كشف المحلل الاقتصادي، فريد بن يحيى، اليوم الثلاثاء، بأن الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تعدّ خطوة لتشخيص الوضعية الاقتصادية بشكل عام.

وقال المحلل بن يحيى في تصريح للإذاعة الوطنية، إن هذه الندوة تعتبر فرصة لتشخيص الوضع الاقتصادي من أجل تجاوز الوضع الراهن وتحقيق انطلاقة جديدة في ظل انتشار “كورونا”.

مضيفا بأن الوضعية الاقتصادية الحالية حرجة وليس هناك انطلاقة حقيقية بسبب عدة عوامل، منها انخفاض سعر البترول وامتصاص السوق الموازية لأكثر من 60 مليار دولار.

مؤكدا بأن “الـ 10 ملايير دولار التي رصدتها الحكومة لتنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني لا تكفي”، معتبرا بأن الاستثمارات الكبرى تحتاج إلى أموال كبيرة، وأموال الحكومة لا يمكن حتى استغلالها من أجل تأهيل الشركات.

وأشار المتحدث بأن حتى القطاع الخاص يعاني من وضعية اقتصادية حرجة، لذلك يجب انتهاج نظرة جديدة وتشخيص الخلل لتحقيق انطلاقة جديدة، كإعادة هيكلة البنوك مثلا.