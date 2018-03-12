أشاد “غاريث كروكس” محلل قناة الـ “BBC” البريطانية، بأداء الجزائري رياض محرز في الفترة الأخيرة وأكد أن هذا الأخير أثبت لماذا مانشستر سيتي يُصرّ على ضمه.

وقال كروكس: “الرجل عاد للعمل مجددا، مرة أخرى أداء كبير ورائع من رياض محرز”.

وأضاف: “منذ عودته من الإضراب الذي قام به، وهو يتطور من مباراة لأخرى وكأن شيئا لم يحدث”.

وتابع: “تمريراته الحاسمة لفاردي هي ألعابه الخاصة، وهدفه في مرمى وست بروميتش يؤكد مهاراته”.

وختم كلامه: “محرز يقدم كل شيء مع ليستر ولكن يبدو واضحا للجميع لماذا مانشستر سيتي يصرّ على التعاقد معه”.