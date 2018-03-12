أشاد “غاريث كروكس” محلل قناة الـ “BBC” البريطانية، بأداء الجزائري رياض محرز في الفترة الأخيرة وأكد أن هذا الأخير أثبت لماذا مانشستر سيتي يُصرّ على ضمه.
وقال كروكس: “الرجل عاد للعمل مجددا، مرة أخرى أداء كبير ورائع من رياض محرز”.
وأضاف: “منذ عودته من الإضراب الذي قام به، وهو يتطور من مباراة لأخرى وكأن شيئا لم يحدث”.
وتابع: “تمريراته الحاسمة لفاردي هي ألعابه الخاصة، وهدفه في مرمى وست بروميتش يؤكد مهاراته”.
وختم كلامه: “محرز يقدم كل شيء مع ليستر ولكن يبدو واضحا للجميع لماذا مانشستر سيتي يصرّ على التعاقد معه”.
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13وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي