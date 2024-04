محلل بريطاني ينصح هذا النادي بالتعاقد مع بوعناني

قدم محلل بريطاني، نصيحة لنادي إنجليزي للتعاقد مع لاعب المنتخب الوطني ونادي نيس المعار إلى لوريون، بدرالدين بوعناني.

وكتب المحلل والحائز على شهادة تدريب من قبل الإتحاد الإنجليزي، توم، عبر منصة “إكس”، أمس الأحد:”دعونا نلقي نظرة حول الجناح الأيمن الجزائري بدرالدين بوعناني، لاعب موهوب وهو بصدد انتظار اللحظة المناسبة لتفجير إمكانياته، وبإمكانه أن يكون أفضل صفقة لنادي نيوكاسل”.

وأضاف المحلل البريطاني ناصحا إدارة نادي نيوكاسل بالتعاقد مع بوعناني:”يمتلك بوعناني عصا سحرية في قدمه اليسرى، ويتمتع بمعدل ذكاء عالٍ في كرة القدم. يفهم متى وأين يركض، وهو فعال في خلق المساحات”.

وتابع المحلل البريطاني صاحب موقع “nufcblog the Talk of the Toon”:”طريقة لعب بوعناني تشبه طريقة لعب محرز، لاعب مراوغ رائع، ويحب التسديد من البعيد”.