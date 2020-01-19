محلل “بي إين سبورتس”: “غياب محرز عن التشكيلة الأساسية أمر محيّر” !

أكد “طارق الجلاهمة” محلل قنوات “بي إين سبورتس”، أن سبب خيبة “غوارديولا” هو غياب النجم الجزائري “محرز”.

وقال “طارق” في تصريحاته: “هذا درس قاس جدا لـ “غوارديولا”، محرز يقدم في مستويات خيالية هو اللاعب الأفضل والأجهز”.

وأضاف: “دخول “محرز” في آخر ربع ساعة غير كل شيء، يستحق اللعب كأساسي في كل المباريات هو من ركائز الفريق”.

وتابع: “رياض كان في أعلى مستوى وهو الذي يصنع الفارق وبعض القرارات تجعلك في حيرة”.

في حين ختم كلامه: “جودة اللاعب تمنحه مكانة أساسية.. لا يوجد أي سبب لعدم إقحام الجزائري”.