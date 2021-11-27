محليات.. رئيس المحكمة الدستورية يدلي بصوته الانتخابي

أدى، رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، اليوم السبت واجبه الانتخابي، في اطار محليات نوفمبر 2021. وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأدى من جهته، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في اطار محليات نوفمبر 2021. كما دعا الوزير بلجود، المواطنين إلى ضرورة التوجه، إلى مراكز الاقتراع للانتخاب ممثليهم في البلديات.

وأشار، الوزير بلجود، في تصريح حصري للنهار، إلى أن المواطنين مدعوين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية. كما شدّد وزير الداخلية على ضرورة الخروج إلى الاقتراع من أجل التعبير عن الانشغالات والمشاكل.

وأضاف، وزير الداخلية، أن البلدية هي الأساس والأقرب من المواطن، للسماع إلى انشغالاته. كما قال بلجود، إنه سيتم إعطاء صلاحيات لرؤساء البلديات حتى يؤدوا واجبهم في أحسن الظروف.

كما تم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479 وبتأطير لـ 1.228.580. وتحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

ومن جهته دعا محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، المؤطرين، للحفاظ على الأمانة، مشددا على أن النزاهة تبدأ من عندهم.

وأورد محمد شرفي في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمراكز إجراء الانتخابات المحلية، إن هذه الزيارة جاءت للوقوف على مدى جاهزيتها. وكذا الحديث مع المؤطرين للوقوف على الاستعدادات للانتخابات، وإعطاء التوجيهات اللازمة، بخصوص البروتوكول الصحي وكذا الإجراءات الجديدة.

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