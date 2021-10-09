محليات في بجاية..  4 بلديات من أصل 52 لم تودع قوائم الترشح

خلصت مرحلة إيداع ملفات الترشح إلى إحصاء 108 قائمة، ودعت ملف المشاركة في محليات يوم 27 نوفمبر القادم بالنسبة للمجالس البلديات. و6 قوائم تتنافس على 43 مقعدا بالمجلس الشعبي الولائي.

وفي موقف غير مسبوق لم تقدم أي قائمة ترشح في 4 بلديات وهي مسيسنة، فرعون، توجة وأقبو. هذه الأخيرة التي تعد ثان أكبر بلديات ولاية بجاية. بما يعني أن تسيير هذه البلديات في الخمس سنوات المقبلة سيكون على يد مسؤول تنفيذي تعيينه الإدارة.

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وبهذا تسجل 48 بلدية من أصل 52 مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة.

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