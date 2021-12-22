محليات نوفمبر.. هذه هي البلديات والولايات التي تم قبول الطعون فيها

اعلن مساء اليوم محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج النهائية للإنتخابات المحلية التي جرت يوم 27 ديسمبر الماضي. أين بلغت نسبة المشاركة الوطنية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية بـ 36.58 بالمائة. في حين بلغت 34.76 بالمائة بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية.

وأوضح شرفي خلال ندوة صحفية نشطها اليوم قصر المؤتمرات ان عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية “تم الفصل فيها جميعا”. وأضاف انها لم تسفر عن تغيير في النتائج المعلن عنها سوى في أربع حالات فقط”.

واشار شرفي إلى أن عدد الطعون بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية وصل إلى 835 طعن. منها 145 أودع من قبل القوائم المستقلة و690 طعن قدم من طرف أحزاب مشاركة”. حيث تم الفصل في هذه الطعون جميعا. حيث كان مآل 829 منها الرفض. فيما قبلت 6 طعون” يضيف شرفي.

وتابع رئيس السلطة بخصوص المجالس الولائية، فقد سجل 442 طعن من بينها 82 لقوائم مستقلة و360 تقدمت بها أحزاب سياسية. حيث رفض 439 منها وقبلت 3 طعون. وأما فيما يتعلق بمجلس الدولة، أشار شرفي إلى إحصاء 367 حالة استئناف رفض منها 366 حالة وقبلت واحدة منها فقط.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن جميع الطعون لم تسفر عن تغيير في النتائج التي كان قد أعلن عنها سابقا إلا في 4 حالات فقط. ويتعلق الامر بالنسبة للمجالس الولائية بتعيين مترشح واحد من جبهة المستقبل بولاية سعيدة بحكم من المحكمة الإدارية.

في حين اسفرت الطعون بالنسبة للمجالس البلدية عن تعيين مترشح واحد في القائمة المستقلة “الوحدة والتغيير” ببلدية أم العسل بتندوف. وأيضا مترشح آخر من نفس الحزب ببلدية إدلس بولاية تمنراست. وكذا مترشح من القائمة المستقلة “تكتل الأحرار” ببلدية بومنقر بولاية باتنة. وهذا بعد الحكم من المحكمة الإدارية.

هذا وبلغ عدد الهيئة الناخبة بلغ 23.717.79 ناخب للإنتخابات المحلية. أين سجل بلغ عدد المصوتين 7.514.422 صوت وعدد الأصوات الملغاة 1.136.738 صوت بالنسبة للمجالس البلدية. بينما بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 6.377.684 صوت.

اما بالنسبة لإنتخابات المجالس الولائية سجل عدد المصوتين 6.902.222 صوت وعدد الأصوات الملغاة 1.340.865 صوت, في حين بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 5.561.357 صوت.