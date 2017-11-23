محليات 2017.. قرابة 23 مليون ناخب يختارون اليوم ممثليهم

قرابة 23 مليون ناخب على المستوى الوطني على موعد، اليوم، لاختيار ممثليهم على مستوى 1541 مجلس شعبي بلدي و48 مجلس ولائي.

وفي هذا الصدد، ستقوم الهيئة الناخبة البالغ تعدادها 22.878.056 ناخبا بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم من بين 165.000 مترشح.

بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات، فضلا عن مجموعات الأحرار.

مما يمثل 10.196 قائمة و 16.000 مترشح على مقاعد المجالس الولائية أي 621 قائمة.

وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي، تم وضع 12.457 مركز انتخاب،منها 342 مركز جديد و 55.866 مكتب اقتراع منها 3.111 مكتب جديد.

وستسمح هذه الاستحقاقات المحلية، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 ماي الفارط.

باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 .

المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، فضلا عن إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني180 ألف شرطي من بينهم أزيد من50 ألف شرطي مسخرين على مستوى مراكز اقتراع التابعة لاختصاص الأمن الوطني.