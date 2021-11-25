محليات 2021.. غلق كل الأسواق الأسبوعية ومنع سير هذه المركبات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الخميس، عن اتخاذ تدابير خاصة خلال الفترة الممتدة بين 26 و28 نوفمبر تحسبا لـ” محليات 2021″. كما أشارت الوزارة إلى تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية السابق برمجتها خلال هذه الفترة.

وأضافت وزارة الداخلية، أنه تَقرّر خلال محليات نوفمبر، غلق الأسواق الاسبوعية بكل أنواعها، مع منع سير مركبات نقل البضائع “حصى، رمل، خشب ومشتقاته”. إضافة إلى “وكل مواد البناء وكذا صهاريج الوقود”، و”منع نقل البضائع عبر السكك الحديدية”.

كما أشارت وزارة الداخلية في بيان لها تحسبا لـ “محليات 27 نوفمبر”، إلى أن الإجراءات لا تعني نشاط الأسواق اليومية للجملة و نصف الجملة. وكذا التجزئة للخضر و الفواكه، كما لا تعني حركة سير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية.

طالع أيضا:

محليات 2021.. قبول 759 ألف استمارة للانتخابات

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الأربعاء، عن قبول 759 ألف و533 استمارة للإنتخابات المجالس الشعبية البلدية.

وقال شرفي خلال ندوة صحفية، أن 759 ألف و533 تم قبولها اي بنسبة 66.28 بالمائة، منها 575 الف استمارة للاحزاب السياسية المعتمدة. ومنها 33 بالمائة مرفوضة.

كما أن 75 بالمئة من الإستمارات المرفوضة تعود لـ354 حزب معتمد، و24 بالمائة للقوائم المستقلة. وبلغ عدد الملفات المودعة 427 ألف ملف. منها 300 ألف ملف للأحزاب المعتمدة. و88 ألف ملف في اطار القوائم الحرة، وملف واحد في إطار التحالف.

وبالنسبة لإنتخابات المجالس الولائية، قال شرفي أنه تم إيداع 4 ملايين و148 الف و968 إستمارة و37 بالمئة منها تم إرجاعها. تمثل منها 81 بالمئة الأحزاب المعتمدة، و18 بالمئة من قبل القوائم المستقلة.

كما تم قبول مليونين و546 و361 إستمارة لـ40 حزب أي بنسبة 82 بالمئة، و17.68 بالمائة للقوائم مستقلة. كما بلغ عدد الإسمارات المقبولة الفين و146 استمارة لقائمة التحالفات.

وعن الإستمارات المرفوضة للإنتخابات الولائية فقد بلغت مليون و161 قائمة لـ34 حزب و8.2 بالمئة للقوائم المستقلة.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp