محليات 27 نوفمبر: إنطلاق عملية التصويت بالمناطق النائية

إنطلقت صبيحة اليوم الاربعاء عملية التصويت لانتخاب المجالس البلدية والولائية على مستوى المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات الجنوب.

ويكون الإنتخاب بالمناطق النائية قبل 72 ساعة من الإقتراع الوطني المقرر السبت القادم، طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الإنتخابات.

وستشمل عملية التصويت اليوم ولايات تندوف، ورقلة، إيليزي، جانت، تمنراست، عين قزام، بشار وعين صالح.

أما البدو الرحل بباقي الولايات النائية فسيقبلون على مكاتب الإقتراع يوم غد الخميس للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية.

إقرأ أيضا:

للإشارة وقع رئيس الجمهورية في الـ 10 من نوفمبر الجاري مرسوم يتضمن تخصيص 8.67 مليار دج. لتغطية نفقات التحضير والتنظيم للإنتخابات المحلية المقررو يوم 27 نوفمبر 2021.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86 مرسوم رئاسي رقم 21-442 يتضمن تخصيص ميزانية موحهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم محليات الـ 27 نوفمبر الحالي. ووفق ذالت المرسوم تم تخصيص مبلغ مالي قدر بـ 8.67 مليار دينار. وسيتم هذا المبلغ في ميزانيات تسيير وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكذا وزارة العدل، بالإضافة إلى وزارة الإتصال.

ووفق ذات المرسوم تشمل هذه الميزانية, مبلغ 7.75 مليار دينار مخصصة لوزارة الداخلية للتكفل بنفقات المصالح اللامركزية التابعة للدولة. وكذا نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما خصص مبلغ 380 مليون دينار من ذات الميزانية لوزارة العدل، وأيضا غلاف مالي قدره 540 مليون دينار لوزارة الاتصال وذلك لتغطية نفقات تسيير الإدارة المركزية والمتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp