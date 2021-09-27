محليات 27 نوفمبر.. سحب أكثر من 22 ألف ملف مشاركة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن سحب 22674 ملفا وإحصاء 400 ألف مسجلا،تحسبا للمشاركة في محليات الـ27 نوفمبر القادم. وأوضح محمد شرفي في حوار خص به القناة الثانية أن 1116 ملفا خاصا بالترشح لانتخابات المجالس الولائية تم سحبها. منها 853 ملفا لـ48 حزبا معتمدا، فيما 263 ملفا آخر تم سحبه في إطار القوائم المستقلة .

وبخصوص المجالس الشعبية البلدية أكد شرفي، أن عدد الملفات التي تم سحبها لحد الآن يقدر بـ21558. منها19741 لـ50 حزبا معتمدا ،بينما 1817 ملف تم سحبها لتأسيس قوائم حرة.

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن 6 أحزاب اقتحموا أزيد من ألف بلدية. مثمنا الديناميكية التي يتحرك بها حزب القوى الاشتراكية المتواجد عبر أكثر من 15 ولاية والذي ينشط يقول شرفي بقوة.

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وفي سياق الحديث عن الانتخابات المحلية، كشف شرفي عن إحصاء أكثر من 400 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية داخل الوطن. حيث أصبح تعداد الكتلة الناخبة 23717491 .

وقال شرفي في هذا الخصوص، أن ما يعطي الطعم الخاص لهذين الاقتراعين المقترنين هو المشاركة القوية والشحنة التنافسية للترشح. مشيدا بثقة رئيس الجمهورية، التي اعتبرها بمثابة تشجيع لمهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من غربلة قانونية وأخلاقية للترشيحات. والمضي قدما في تطهير القوائم الانتخابية من مصادر المال الفاسد.

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