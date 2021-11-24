محليات 27 نوفمبر.. قبول أزيد من 3 ملايين إستمارة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي اليوم الأربعاء، عن قبول 759 ألف و533 استمارة للإنتخابات المجالس الشعبية البلدية.

وقال شرفي خلال ندوة صحفية، أن 759 ألف و533 تم قبولها اي بنسبة 66.28 بالمائة، منها 575 الف استمارة للاحزاب السياسية المعتمدة. ومنها 33 بالمائة مرفوضة.

كما أن 75 بالمئة من الإستمارات المرفوضة تعود لـ354 حزب معتمد، و24 بالمائة للقوائم المستقلة. وبلغ عدد الملفات المودعة 427 ألف ملف. منها 300 ألف ملف للأحزاب المعتمدة. و88 ألف ملف في اطار القوائم الحرة، وملف واحد في إطار التحالف.

وبالنسبة لإنتخابات المجالس الولائية، قال شرفي أنه تم إيداع 4 ملايين و148 الف و968 إستمارة و37 بالمئة منها تم إرجاعها. تمثل منها 81 بالمئة الأحزاب المعتمدة، و18 بالمئة من قبل القوائم المستقلة.

كما تم قبول مليونين و546 و361 إستمارة لـ40 حزب أي بنسبة 82 بالمئة، و17.68 بالمائة للقوائم مستقلة. كما بلغ عدد الإسمارات المقبولة الفين و146 استمارة لقائمة التحالفات.

وعن الإستمارات المرفوضة للإنتخابات الولائية فقد بلغت مليون و161 قائمة لـ34 حزب و8.2 بالمئة للقوائم المستقلة.

والقوائم المترشحة بالنسبة للإنتخابات الولائية بلغت 429 قائمة منها 341 الف قائمة لـ30 حزب اي 79 .48 بالمئة. و88 الف قائمة مستقلة أي 20.51 بالمئة.

كما أن 18 الف قائمة مقبولة منها 80 ألف قوائم حزبية و28 ألف قوائم مستقلة.

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